Korona virüse karşı tedbirler sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından korona virüs karşı kent genelinde dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başta resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı aralıksız dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.
Elbeyli, Polateli, Musabeyli ilçelerinde belediyelerin dezenfekte çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.
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