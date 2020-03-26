Meclis çalışmalarına 3 ay ara verildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kilis’te belediye, il genel meclisi ile mahalli idare birlikleri meclisleri 3 aylığına çalışmalarına ara verdi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Kilis’te, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar verildi. Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararlarına göre, Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilmesine karar verildi.

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