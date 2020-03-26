Jandarmadan yaşlılara duyarlılık

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kilis’i Musabeyli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan jandarma personeli yaşlılar için seferber oldu.

Musabeyli Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan jandarma personeli, 552 vatandaşa bire bir hanelerinde ziyaret edildi. Jandarma personeli çeşitli ihtiyaç ve taleplerle bize başvuran sokağa çıkma olan bulunan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan ve şu ana kadar; alışveriş, fatura yatırma, ilaç alma, muayene olma ve maaş çekme gibi taleplerle çağrı merkezine başvuran 41 yaşlının talepleri yerine getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.