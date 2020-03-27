Sınır ötesi operasyonda 61 bin hap ele geçirildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Türk polisi Suriye’nin Azez kentinde düzenlediği operasyonda 61 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azez yerel polisiyle birlikte düzenlediği operasyonda 61 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, 2 Suriyeli gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

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