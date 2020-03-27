Fırınlar ile manavlar denetlendi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından manav ve fırınların eldivensiz satış yapılmaması, meyve sebzelerin seçtirmeden alınması konusunda fırıncı ve manavlara uyarıda bulunuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korana virüs tedbirleri kapsamında genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında Kilis’te çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren manav ve fırınların eldivensiz satış yapılmaması ve meyve sebzelerin seçtirmeden alınması konusunda uyarılarda bulundular.

Zabıta ekipleri, ayrıca hijyen kurallarına uyulması sosyal mesafe şartına özen gösterilmesi konusunda ikazlarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.