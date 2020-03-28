Dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 24 saat dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kilis kent merkezinde dezenfekte çalışmaları, kentin bütün noktalarında artarak sürüyor. Dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirli bir plan çerçevesinde tüm parklar, cadde, sokak ve vatandaşlara açık olan bütün mekanları dezenfekte ediyor.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-