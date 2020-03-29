Market ve Pazar yerlerine çocuklar alınmayacak

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Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına karar verildi.

Vali Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22 sayılı kararıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen korona virüs (covid19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların Kilis için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına karar verildiği bildirildi.

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