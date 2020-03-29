Pazar yerlerinde sıkı denetim

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde tezgahlar arası mesafe, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, maske eldiven kullanımı ve satış denetimlerini yapmış olup kurallara uymayan pazarcılara sıkı takibe aldı.

Ayrıca genelgeye istinaden marketlere ve kalabalık olan iş yerlerinde uyarıların devam ettiğini. Belediyenin tüm bilimleri vatandaşların sağlığı için gece gündüz tedbirli uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.