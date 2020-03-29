Kilis Belediyesi caddeleri sabunlu suyla yıkadı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ana caddeler ile cumhuriyet meydanı sabunlu suyla yıkandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ana caddeler, önce yıkayıp temizliyor, daha sonra ilaçlayarak dezenfekte ediliyor. Cumhuriyet caddesi başta olmak üzere sabah erken saatlerde ilk olarak yıkayıp temizleniyor. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için belediye ekipleri aralıksız olarak 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

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