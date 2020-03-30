Türkçe ve Arapça anonslu korona virüs tedbirleri

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Kilis’te, korona virüs tedbirleri kapsamında polis Türkçe ve Arapça anons yaparak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis araçlarından Türkçe ve Arapça anons yaparak, vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması istiyor. Polis caddelerde araçları durdurarak, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını evlerine gitmelerini istiyor.

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