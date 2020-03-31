(Görüntülü) Kilis?te, trafik ışıklarıyla mesaj

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KİLİS'te, sinyalizasyon ışıklarında, yeşil ışık yandığında ?Eve Git?, kırmızı ışık yandığında ise ?Evde Kal? yanıyor.

Kilis Belediyesi kent merkezinde bulunan sinyalizasyon ışıklarında vatandaşların evde kalması için uyarı sistemini devre koydu. Sinyalizasyon yeşil ışık yandığında ?Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise ?Evde Kal? yanıyor. Uygulamayı gören vatandaşlar memnun olduklarını dile getirdiler.DHA-Genel Türkiye-Kilis

2020-03-31 10:23:17



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