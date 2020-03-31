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Vefa Sosyal Destek Gruplarına din görevlileri de destek veriyor

İHA

Kilis'te din görevlileri, "Vefa Sosyal Destek Grupları"yla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına din görevlileri de destek veriyor

Kilis’te din görevlileri, "Vefa Sosyal Destek Grupları"yla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların mağdur olmaması için illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamlıkların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı yardım çağrısının ardından harekete geçen Kilisli din görevlileri, "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet vermeye başladı. Bir taraftan yaşlı ve kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan din görevlileri, diğer taraftan vatandaşlara dini ve manevi rehberlik hizmeti sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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