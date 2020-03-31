Belediye Başkanı Bulut maaşını bağışladı

Altın fiyatları ne kadar?

"Bazı şeyler asla değişmez"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Milli Dayanışma kampanyasına bir maaşını bağışladığını söyledi.

Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşımla destek veriyorum. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.