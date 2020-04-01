Caddeler sabunlu suyla yıkanıyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından caddeler sabunlu suyla yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kilis kent merkezinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Park, bahçe, çök konteynerleri başta olmak üzere kent genelinde 24 saat esasına göre dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Temizlik ekipleri, Nemika ile Kurdağa caddelerini de sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

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