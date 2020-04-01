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Kilis Gençlik Merkezinde maske üretiliyor

İHA

Kilis Gençlik Merkezi Müdürlüğü korona virüs salgınında kullanılan maskelerin üretiminde başlandı.

Kilis Gençlik Merkezinde maske üretiliyor

Kilis Gençlik Merkezi Müdürlüğü korona virüs salgınında kullanılan maskelerin üretiminde başlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kilis Gençlik Merkezi Müdürlüğü korona virüs salgını ile birlikte artan maske ihtiyacını karşılamak için aracılığı ile harekete geçerek, gece ve gündüz ekibi olarak iki grup halinde ara vermeden çalışmalarını yürüten Gençlik Merkezi liderleri ve personelleri özellikle virüse karşı ciddi bir önlem olan "Siperli Maske" üretimlerine akşam çalışan personellerin mesaiyi devralmaları sayesinde gece boyunca da devam edildiği öğrenildi. Bu çalışma şekli ile günlük 200300 üretim kapasitesine sahip olan Kilis Gençlik Merkezinde üretilen Siperli Maskeleri başta sağlık çalışanları olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalara ulaştırmaya başladıkları bildirildi.

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