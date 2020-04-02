Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

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Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Odun Pazarı caddesi ve Arasa çarşısını sabunlu suyla yıkadıktan sonra dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ekiplerinin günün 24 saate boyunca, dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

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