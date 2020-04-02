Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kilis’te, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı esnafların 45 Nisan tarihinde esnafın iş yerlerini açılmaması istendi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, ortaklaşa yaptıkları açıklamada, 45 Nisan tarihinde esnafın iş yerlerini açılmaması istediklerini belirttiler.

Açıklama şöyle devam etti, “ Aziz Kilisliler, malumunuz olduğu üzere tüm dünyada olduğu gibi güzel memleketimizde korona denen illet etkisini arttırmaktadır. Tespit edilen vaka sayısı 16 olmakla birlikte, şuan taşıyıcı olduğunun farkında olmayan bir çok hemşehrimiz Kilis'te hayatına devam etmektedir. Bu yayılımı önlemek için radikal kararlar almak gerekmektedir. Aksi halde sonucu hepimiz için kötü olacak bir tablo ile karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. Şuan için sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınmış bir karar yoktur. Bu nedenle insiyatif almak zaruri olmuştur. KİTSO ve KESOB olarak hem esnafımızı hem halkımızı korumak için bu hafta sonu özel önlemler almaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu kararı almadan önce görüştüğümüz Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'ta böyle bir adımın yerinde olacağını beyan etmiştir. Esnaf kardeşlerimizden ricamız gıda maddeleri satılan esnafımızda dahil olmak üzere Fırın,manav,bakkal,kasap, lokanta, kebapçı ve market Cumartesi ve Pazar günleri iş yerlerini kapalı tutmaları yönündedir. En azından 48 saat boyunca insan trafiğini asgari seviyede tutup virüs'ün yayılımını durdurarak enfekte olmuş kişilerle toplumumuz arasına bir perde çekme niyetindeyiz. Bu karar resmi bir karar değildir ve sadece tavsiye niteliği taşımaktadır. Fakat esnaf temsilcileri olarak bu karara uymanızı önemle rica ediyoruz. Lütfen Cumartesi ve Pazar günleri iş yerlerimizi kapalı tutalım. Ayrıca halkımızdan ricamız Cumartesi ve Pazar günü çok hayati bir konu olmadığı sürece evlerinde kalmalarıdır. Şimdiden uyarımızı dikkate alarak toplum sağlığımız için iş yerlerini kapatan ve hafta sonunu evde geçiren halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi,

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