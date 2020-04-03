Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Kilis Devlet Hastanesi, Ahmet Rasim Caddesi, Ekrem Çetin Mahallesi Anafartalar Caddesi başta olmak üzere gün boyu dezenfekte çalışması yürütülüyor.
Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.
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