Milletvekili Dülger’den polis teşkilatına kuruluş yıl dönümü kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Dülger’den polis teşkilatına kuruluş yıl dönümü kutlaması

İHA

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'in Polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger’den polis teşkilatına kuruluş yıl dönümü kutlaması

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in Polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger mesajında 175 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatının, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini ifade etti.
Dülger'in mesajında, "Bu anlayış doğrultusunda, tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır.Bu vesileyle, ilimiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyor, huzurun bozulmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan polisimize desteklerinden dolayı değerli Kilis halkımıza teşekkür ediyorum.Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Görevleri başındaki polislerimize bu zor görevleri esnasındaki desteklerinden dolayı değerli eş ve çocuklarına teşekkür ediyor, ilimiz ve ülkemiz genelindeki tüm polislerimize selam ve sevgilerimle başarı dileklerimi sunuyorum” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Kilis'te yoğun sis etkili oldu
Kilis 7 Aralık Üniversitesinden şifalı bitki vurgusu
YEREL HABERLER Kilis 7 Aralık Üniversitesinden şifalı bitki vurgusu
Kilis’te motosiklet sürücülerine sosyal mesafe kuralı
YEREL HABERLER Kilis’te motosiklet sürücülerine sosyal mesafe kuralı
Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor
Şehirler arası ticaret yapanlara uyarı
YEREL HABERLER Şehirler arası ticaret yapanlara uyarı
Milletvekili Dülger’den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’den Berat Kandili mesajı
Semt pazarlarında korona virüs tedbirleri sıkı uygulanıyor
YEREL HABERLER Semt pazarlarında korona virüs tedbirleri sıkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X