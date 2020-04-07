Milletvekili Dülger’den polis teşkilatına kuruluş yıl dönümü kutlaması

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in Polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger mesajında 175 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatının, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini ifade etti.

Dülger'in mesajında, "Bu anlayış doğrultusunda, tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır.Bu vesileyle, ilimiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyor, huzurun bozulmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan polisimize desteklerinden dolayı değerli Kilis halkımıza teşekkür ediyorum.Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Görevleri başındaki polislerimize bu zor görevleri esnasındaki desteklerinden dolayı değerli eş ve çocuklarına teşekkür ediyor, ilimiz ve ülkemiz genelindeki tüm polislerimize selam ve sevgilerimle başarı dileklerimi sunuyorum” ifadeleri yer aldı.

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