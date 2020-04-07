Kilis'te uyuşturucuya 4 tutuklama

<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, tutuklandı.<br>Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine, iki farklı operasyon düzenledi. Durdurulan iki araçta, yapılan aramalarda 91 kilo 480 gram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.İ., A.S., Z.M. ve H.H. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-04-07 12:35:49<br>
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