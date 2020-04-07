Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu oldu

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Kilis'te korona virüsü nedeniyle tedavi gören hasta, doktor ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu oldu.

Kilis'te umreden geldikten sonra korona virüs teşhisi konulan 65 yaşındaki Mehmet Kopan hastalığı yenerek taburcu oldu. Kopan'ı Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hemşireler alkışlarla uğurladı. Kopan, hastane çalışanlara teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı.

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