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(Görüntülü) Koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi

DHA

KİLİS'te, koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Mehmet Kopan (65), sağlık görevlilerince alkışlanarak taburcu edildi. Umre ziyaretinin ardından memleketi Kilis'e dönen Mehmet Kopan, yüksek ateş şikayetiyle Kilis Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından Kopan, koronavirüs belirtileri nedeniyle karantinaya alındı. Hastanede yapılan tedaviyle sağlığına kavuşan Kopan, karantina süresinin dolmasıyla taburcu oldu. Kopan, hastaneden taburcu olurken doktor, hemşire ve sağlık görevlilerince alkışlarla uğurlandı. Kendisi de sağlık...

(Görüntülü) Koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi

KİLİS'te, koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Mehmet Kopan (65), sağlık görevlilerince alkışlanarak taburcu edildi.<br>Umre ziyaretinin ardından memleketi Kilis'e dönen Mehmet Kopan, yüksek ateş şikayetiyle Kilis Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından Kopan, koronavirüs belirtileri nedeniyle karantinaya alındı. Hastanede yapılan tedaviyle sağlığına kavuşan Kopan, karantina süresinin dolmasıyla taburcu oldu. Kopan, hastaneden taburcu olurken doktor, hemşire ve sağlık görevlilerince alkışlarla uğurlandı. Kendisi de sağlık çalışanlarını alkışlayan Kopan, herkese teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.<br>Kopan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle de kendi evinde karantinada kalacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kilis <br>2020-04-07 17:49:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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