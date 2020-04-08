Kilisliler 2 gündür sisle uyanıyor

Kilis’te 2 gündür sis etkili oluyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 2030 metreye düştü.

Kilis’te 2 gündür gece saatlerinden itibaren başlayan sis sabahın ilk ışıkları ile birlikte yoğunlaşıyor. Yoğun sis nedeniyle kentteki görüş mesafesi bazı bölgelerde 2030 metreye kadar düşerken adeta göz gözü görmüyor. Yoğun sis nedeniyle, sürücüler ise sis farlarını yakarak güçlükle ilerliyor. Sis, KilisGaziantep, KilisHatay, KilisElbeyli, KilisÖnüpınar, KilisMusabeyli ile KilisPolateli kara yollarında da etkili oluyor.

Dün öğleden sonra dağılan sisin bugün de öğle saatlerinde dağılmaya başlaması bekleniyor

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