Sahada çalışan gazetecilere hijyen malzemesi

Kilis Basın Cemiyeti (KBC) Başkanı Nezir Çağlar, sahada görev yapan gazetecilerin sağlığını düşünerek, girişimlerinin devam ettiğini söyledi.

Çağlar, Her zaman sahada bulunarak halkla iç içe olan gazetecilerin korona virüs salgınına karşı çeşitli önlemler almaya devam ettiklerini belirterek, “Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile irtibata geçerek sahada çalışan gazetecilere dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, maske, eldiven ve koruyucu elbise dağıtılması talebinde bulunduk. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile görüşerek Üniversite bünyesinde üretilen dezenfektanların dağıtılması talebinde bulunduk. Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve Kilis İlim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Genç ile görüşerek ürettikleri siperliklerden temin ettik. Son olarak ise Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ile görüşmemiz neticesinde gazetecilerin temininde büyük sorunlar yaşadığı maskeleri de alarak gazeteci meslektaşlarımıza dağıttık. Ayrıca Kilis’te bulunan ve 65 yaş üzeri gazetecilerimizin de bir takım ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar ulaştırdık. Bu çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek olup, sahada her türlü virüsle karşı karşıya gelen gazetecilerimizin sağlığını düşünmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.