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Doğal karantina uygulan sınır kenti Kilis’te sıkı tedbirler

İHA

Doğal karantina uygulan sınır kenti Kilis’te sıkı tedbirler

Suriye sınırına sınır noktada bulunan Kilis’te, Gaziantep, Hatay ile Suriye’ye komşu olması nedeniyle doğal karantinanın olduğu kentte korona virüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanıyor.
Coğrafik yapısı gerekliği Gaziantep ile Hatay Büyükşehir ve Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Suriye ile Gaziantep ve Hatay’a giriş çıkışın yasak olması nedeniyle doğal karantina uygulanan kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı uygulama yapıyor. Sosyal mesafe kuralına uymayan sürücüler uyarılıyor. Otomobil ile araçların ön tarafında sürücü dışında oturanlar arka koltuğa oturması sağlanıyor. Maske ve eldiven takılması konusunda polis sürücüleri uyarıyor. Ayrıca polis ekipleri, kaldırımda yürüyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

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