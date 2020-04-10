Kilis'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Ekipler, Korona ile mücadele kapsamında Adliye Binası, Emniyet Müdürlüğü, Belediye Binası, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Askerlik Şubesi, Maliye ve Nüfus Müdürlüğü binaları dezenfekte çalışması yaptı. Dezenfekte çalışmaları 24 saat kesintisiz bir şekilde sürdüğü bildirildi.

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