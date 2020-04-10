Yeni dezenfekte araçları hizmete başladı

Kilis Belediyesi, dezenfekte çalışması için 4 adet yeni aracı hizmete başlattı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Temizlik İşleri Müdürü Metin Gündoğmuş ile birlikte yeni alınan araçları inceledi.

Başkan Bulut, Kilis Belediyesi tarafından Uluslararası Göç Örgütü’ ne sunulan ve kabul edilen projeleri kapsamında korona virüs ile mücadelede kullanılan araç gerek ile ekipmanların hibe olarak gelmeye devam ettiğini ifade ederek, “ Daha önce aynı proje kapsamında gelen Turbo ilaçlama, Sırt Atomizerleri ve çeşitli dezenfektanlara ek olarak 4 adet araç halkın sağlığının korunması kapsamında hizmete girmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.