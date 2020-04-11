En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelinde temizlik, dezenfekte çalışmaları sürüyor. Kentte caddeler, sokaklar başta olmak üzere çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Halkın yoğun olarak kullanılan caddeler ve sokakların dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak 24 saat esasına göre devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.