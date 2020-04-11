Yardımsever iş adamı 5 ton bulgur bağışladı

Kilisli hayırsever iş adamı Mehmet Erdal Öndeş tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 5 ton bulgur bağışladı.
Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi işbirliği ve koordinasyonunda başlatılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ( SYDV) aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Grubuna Kilisli hayırsever iş adamı Mehmet Erdal Öndeş ve ailesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarına ulaştırılmak üzere 5 ton bulgur bağışladı.
Vefa grubu üyeleri tarafından bulgurların belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandığı öğrenildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-