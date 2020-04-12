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Sokak hayvanları unutulmadı

İHA

Sokak hayvanları unutulmadı

Kilis Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına mama bırakıldı.
Kilis Belediyesi Gıda Bankası yetkilileri tarafından sokakta yaşayan kedi ve köpekleri mama bıraktılar. Korana virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadığı sürede sokağa çıkmaması üzerine sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçen Kilis Belediyesi, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Belediye ekipleri tarafından mama bırakılıyor.

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