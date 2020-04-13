Kilis'te maske ve eldiven dağıtıldı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Pazar esnafı ile vatandaşlara maske ile eldiven dağıttı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından semt pazarlarında denetimlerde bulundu. Pazar esnafına ve alış veriş için gelen vatandaşlara, sosyal mesafe kuralı hatırlatarak, maske ile eldiven dağıttı.
Ekipler semt pazarları ile meyve sebze satılan yerlerde denetimleri yoğunlaştırdı.
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