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Sağlık kuruluşları dezenfekte edildi

İHA

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Aile hekimlikleri ile eczaneler dezenfekte edildi.

Sağlık kuruluşları dezenfekte edildi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Aile hekimlikleri ile eczaneler dezenfekte edildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kilis’te bulunan aile hekimlikleri, sağlık tesisleri ile eczanelerde dezenfekte çalışmaları yaptı. 24 saat esasına göre dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, dezenfekte çalışmalarının artan bir tempoyla sürdürdükleri bildirildi.

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