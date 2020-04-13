Sağlık kuruluşları dezenfekte edildi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Aile hekimlikleri ile eczaneler dezenfekte edildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kilis’te bulunan aile hekimlikleri, sağlık tesisleri ile eczanelerde dezenfekte çalışmaları yaptı. 24 saat esasına göre dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, dezenfekte çalışmalarının artan bir tempoyla sürdürdükleri bildirildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-