Jandarmaya siperlik desteği

Kilis Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından bin adet siperliği jandarmaya teslim edildi.

Kilis’te Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından üretilen bin adet siperlik İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Kilis’te korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dezenfekte, maske ve siperlik üretimi devam ediyor. Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından üretilen bin siperlik jandarma personeline teslim edildi. Jandarma personeli tarafından kullanılacak olan siperliklerin korona virüsüne karşı maske ile birlikte kullanılacağı öğrenildi.

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