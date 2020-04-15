Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından parkların ve refüjlerin bakım, onarım, temizlik ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından parkların bakımları yapılıyor. Kent merkezindeki ana arterler de bulunan refüjlerin bakım, onarım, temizlik ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Park ve bahçelerin rutin bir şekilde bakımları temizlikleri ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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