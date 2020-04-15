Vali Soytürk uygulama noktalarını denetledi

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Kilis Valisi Recep Soytürk, Uygulama noktalarını denetledi.

Suriye, Hatay ile Gaziantep büyükşehirlere komşu olduğu için doğal karantina uygulanan Kilis’te, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile birlikte trafik uygulama noktalarını yerinde inceledi. Soytürk, Emniyet Müdürü Karabulut ve Jandarma Komutanı Başaklıgil’den bilgi aldı.

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