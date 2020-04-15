Vali Soytürk’den semt pazarlarına denetim

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Kilis Valisi Recep Soytürk, Semt pazarlarını denetledi.

Semt pazarlarını denetleyen Vali Recep Soytürk, Pazarcı esnafına açıkta satılan ürünlerle ilgili dikkat edilecek hususları belirterek, sosyal mesafenin korunması ve sosyal izolasyon konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazar esnafı ile vatandaşlar ile sohbet ederek, korona virüs tedbirleri konusunda sohbet ederek, uyarılarda bulundu.

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