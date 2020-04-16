Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetleniyor

Öksürük ve sırt ağrısı karşısında ne yapılmalı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’in Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman’ın talimatıyla Toplum Sağlığının Korunması ve korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Elbeyli ilçesindeki işletmeler düzenli olarak denetleniyor.

İlçedeki denetimlerde, Hijyen, temizlik ve salgınla mücadele kapsamında satılan ürünlerle ilgili dikkat edilecek, hususlar, görülen eksiklikler konusunda yapmaları ve yapmamaları gereken hususlar aktarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.