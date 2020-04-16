Cezaevi dezenfekte edildi

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Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kilis L tipi kapalı ceza infaz kurumu dezenfekte edildi.

Yeni İnfaz Yasası kapsamında tahliyelerin gerçekleştiği Kilis L tipi kapalı ceza infaz kurumu Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Öte yandan Temizlik işleri ekiplerinin Kilis genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği bildirildi.

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