Cezaevi dezenfekte edildi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kilis L tipi kapalı ceza infaz kurumu dezenfekte edildi.
Yeni İnfaz Yasası kapsamında tahliyelerin gerçekleştiği Kilis L tipi kapalı ceza infaz kurumu Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Öte yandan Temizlik işleri ekiplerinin Kilis genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği bildirildi.
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