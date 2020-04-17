Kilis’te kuyruklarda sosyal mesafe kuralı

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Kilis’te, bankaların önünde sıra bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıktan sonra içeriye alınıyor.

Kilis’te belediye hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için anan yapılıyor. Bankaların önünde işlem yaptırmak için bekleyen vatandaşları polisler ile banka güvenlik görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Kuyrukta sosyal mesafe kuralına uyarak sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşlar, alınan karardan memnun olduklarını, desteklediklerini ifade ettiler.

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