Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

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Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dezenfekte çalışmaları başladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis il genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ana caddeler, ana arterler, vatandaşların yoğunluk olarak kullandığı yerlerin dezenfekte çalışmaları, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. 24 saat esasına göre çalışan dezenfekte ekiplerinin belirli bir plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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