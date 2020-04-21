Kilis´te, bir mezra karantinaya alındı

'Ablam ve ben'

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Kilis’in Beşenli köyüne bağlı Aşağı Beşenli (Yamaç Beşenli) mezrası, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüslü hastayla temas öyküsü olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

Kilis merkeze bağlı Beşenli köyü Yamaç Beşenli mezrası, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesi kapsamında, köyde yaşayanların korona virüslü hasta ile temas öyküsü gerekçesiyle karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel kıyafetli askerler köye gelerek, bariyer ile köyün giriş çıkışlarını kapattı. Jandarma köyün çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yamaç Beşenli mezrasında karantinanın 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

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