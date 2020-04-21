Milletvekili Dülger’in 23 Nisan mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm Çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularıyla kutladığını ifade etti.

Dülger, mesajında "23 Nisan 1920’de, ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla kurulan Meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının yanında başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de örnek olmuş, milli iradenin gerçekleştirilmesi yolunda emsal teşkil etmiştir.Milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül eden, milli mücadelenin merkezi olan TBMM’nin devraldığı istiklal, hürriyet ve milli irade mirasını bugüne kadar başarıyla sürdürmüş olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk gününden itibaren milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olmuştur ve bundan sonra da bu niteliğini koruyacaktır. Zira Türkiye ancak, farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkanı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir” ifadelerini kullandı.

23 Nisan sadece Ulusal Egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların bayramı olduğunu vurgulayan Dülger, "Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi de, Türkiye’nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir. Milletin ve vatanın istikbali olan çocuklarımız "23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle yoğrulan mücadele azmini, dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle çağın gerektirdiği bilgiyle buluşturarak, beklediğimiz büyük Türkiye hedeflerine ulaştıracaklarına inancımız tamdır. Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı da olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi münasebetiyle dünya barışına da katkısı yadsınamaz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, başta ilk Meclis Başkanımız, Milli Mücadelenin lideri ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve Birinci Mecliste kurtuluş mücadelesine omuz veren bütün milletvekillerimiz olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olan, vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna şehit düşen, gazi olan, makamların en yücesine ulaşan her bir vatan evladını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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