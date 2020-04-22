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Başkan Bulut’un 23 nisan mesajı

İHA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut’un 23 nisan mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Bulut, Tarihi kahramanlıklarla dolu bir millet olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın haklı gururunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.
Bulut, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş savaşını başlatan aziz milletimiz 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışıyla bağımsızlığından ve milli egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan 1920 tarihi, egemenlik ilkesinin millet hayatına girdiği, birlik ve beraberlik duygusuyla güçlenen milli iradenin doğrudan yönetime katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günü ve aynı zamanda tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen dünya üzerinde benzeri olmayan bir gündür. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden her ferdi ile var olma mücadelesi veren milletimiz; ülkesi, geleceği ve yönetim hakkı üzerinde söz söyleme ve karar alma yetkisini TBMM’nin açılışıyla uhdesine almıştır. Yeniden şahlanan bir milletin fertlerinin aydınlık yarınlara ulaşmak idealiyle başlattığı milli mücadele sürecinde ülkenin kaderini yalnızca onun üzerinde yaşayanların tayin edeceği anlayışı ile TBMM'nin açılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun da habercisi olmuştur” ifadelerini kullandı.
Bulut, Atatürk'ün, bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, “Güçlü ve mutlu yarınların teminatı olan çocuklarımızı ülkesine, milletine, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı, bilgili, üretken, çalışkan ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek devleti ve milletiyle hepimizin,bütün nesillerin en hayati görevlerindendir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımızın, milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden Şehitlerimizi, Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bu bayramın ülkemiz ve dünya çocuklarına mutluluklar getirmesi temennisiyle kalpleri kadar saf, temiz, sevgi, iyilik ve başarılarla dolu yarınlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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