Dezenfekte çalışmaları sürüyor

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Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafında korona virüse karşı kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün, Kilis Belediyesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Kilis Halk Eğitim Merkezi, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Polis Evi İtfaiye Müdürlüğünde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Ayrıca kent merkezinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

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