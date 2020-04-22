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Kronik hasta kişinin zeytin ağacını ilaçladılar

İHA

Kilis'te Vefa sosyal destek grubu tarafından kronik rahatsızlığı olan bir vatandaşın zeytin ağaçlarının zirai ilaçlaması yapıldı.

Kronik hasta kişinin zeytin ağacını ilaçladılar

Kilis’te Vefa sosyal destek grubu tarafından kronik rahatsızlığı olan bir vatandaşın zeytin ağaçlarının zirai ilaçlaması yapıldı.
Kilis il Müftülüğü bünyesinde görev yapan Vefa sosyal destek grubunda görevli Yavuzlu köyü camii imam hatibi Hasan Çetin, tarafından kronik rahatsızlığı olan bir vatandaşın zeytin ağaçlarının zirai ilaçlamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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