Kronik hasta kişinin zeytin ağacını ilaçladılar

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Kilis’te Vefa sosyal destek grubu tarafından kronik rahatsızlığı olan bir vatandaşın zeytin ağaçlarının zirai ilaçlaması yapıldı.

Kilis il Müftülüğü bünyesinde görev yapan Vefa sosyal destek grubunda görevli Yavuzlu köyü camii imam hatibi Hasan Çetin, tarafından kronik rahatsızlığı olan bir vatandaşın zeytin ağaçlarının zirai ilaçlamasını yaptı.

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