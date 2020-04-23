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Belediye Korona virüs ile mücadelesi etkin şekilde sürüyor

İHA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Korona virüs ile mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Belediye Korona virüs ile mücadelesi etkin şekilde sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Korona virüs ile mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi.
Belediye Başkanı Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erken ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Türkiye’de faaliyet gösteren 311 şirket, 36 uluslararası kuruluşla, büyükelçiliklerle, BM’yle projeler doğrultusunda Korona virüs (Covıd19) ile mücadele konusunda destek talep ettiklerini ifade ederek, “ Projeler kapsamında, başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere birçok yerden hibe makine, teçhizat, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen malzemeleri alındı. Alınan malzemelerin 2 milyon TL civarındadır” dedi.
Başkan Bulut, 35 bin adet çamaşır suyu ve sıvı sabundan oluşan hijyen seti, vatandaşlara dağıtıldığını ifade ederek, “Ekiplerimiz ev ev dolaşılarak, korona virüsten korunmak ve hijyeni sağlamak için neler yapabileceğiyle ilgili bilgiler içeren ve tarafımızca hazırlanan broşürlerle beraber dağıtılmıştır. Şehrin her yerine virüsle mücadele konusunda aydınlatıcı afiş ve görseller tarafımızca hazırlanarak asılmıştır. Bu sürecin başlangıcında evinde karantinada olan ve yaş sınırı dolayısıyla evinden çıkamayan 100 vatandaşımızın evlerine gıda kolileri ve ihtiyaçları olan diğer malzemeler hızlı bir şekilde tarafımızca teslim edilmiştir” şeklinde konuştu.
Bulut, İhtiyaç sahibi vatandaşlara 10 bin adet gıda kolisi dağıtıldığını ifade ederek, “Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle günlük 3 bin 500 kişiye 30 gün boyunca iftar yemeği organizasyonu planlandı. İlimizdeki Vefa ekibine 100 personel görevlendirildi. İlimizde bulunan 35 çölyak hastası bu süreçte unutulmamış ve evlerine çölyakla mücadelede kullandıkları gıda malzemeleri teslim edilmiştir. Rutin gıda yardımlarımız bu dönemde de devam etmiş ihtiyaç sahiplerinin evlerine bu gıda paketlerimiz ulaştırılmıştır. Bu süreçte sokak hayvanlarımız unutulmamış ve şehrin muhtelif noktalarına hayvan yemleri bırakıldı. Halkımıza ücretsiz maske dağıtımları yapıyoruz. Bu maskeler elimizdeki makinelerimize yeni makineler eklenerek, steril ortamda tamamen belediye imkanlarıyla üretiliyor” ifadesini kullandı.
Bulut, Kilis’te başta resmi kurum ile kuruluşları olmak üzere emniyet birimlerinin kontrol noktalarına dezenfektanlar, sterilizasyon malzemeleri, dezenfeksiyon malzemeleri, maskeler, koruyucu gözlükler, temassız ateş ölçerler malzemeleri verdiklerini vurgulayarak, “İlimizin tüm sokakları, caddeleri, mahalleleri hiçbir yer atlanmadan düzenli olarak dezenfekte edilmiştir. Bu alanların çeşitli ilaçlama ekipmanlarıyla her türlü dezenfeksiyonları sağlanmıştır. Daha sonra binaların dezenfekte ve sterilizasyonuna geçilmiştir ve bu çalışmalarımız devam etmektedir. Park ve Bahçelerde bulunan sosyal mesafe kuralına uymayan tüm banklar kaldırılmıştır. Halkın ortaklaşa kullandığı piknik ve mesire alanları kullanıma kapatıldı. Zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmış, çıkarılan tebliğlerin uygulanması noktasında emniyet güçleriyle ortaklaşa çalışmış ve hijyenin sağlanması noktasında açık olan tüm esnafı sıkı bir şekilde denetlemişlerdir. Ayrıca Pazar yerlerindeki önlemleri arttırarak esnafın sosyal mesafe kuralına uygun tezgah açmalarını sağlamış, pazara aynı anda girişleri belli sayılarla sınırlamış, ürün seçilmesine izin vermemiş, pazara giren kişilere maske dağıtımı yaparak el dezenfektanı uygulamadan kimseyi pazara almamışlardır. Borçlarından dolayı suyu kesilen 1.285 su abonesinin suları kullanıma açılmıştır.Halk otobüslerine ulaşımın aksamaması için akaryakıt desteği verilmiştir” şeklinde konuştu.
AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis merkez ile ilçeleri ve köylerinde 12 bin kişiye bin'er TL dağıtıldığını ifade ederek, “ Korona virüs ile ilgili mücadelede cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm ülke genelinde tam bir koordinasyon içerisinde çalışılmaktadır. Kilis Belediyemiz korona virüsün çıktığı günden beri yoğun bir çalışma yürütüyor. 3’ünde etap olarak bin TL daha dağıtılacak, bununla ilgili çalışmaları sürüyor. Sosyal medyada dedikodu üretenlere değil, gerçeklere vatandaşlarımız kulak versinler. Belediye başkanımız ekibiyle birlikte sahada çalışıyor. Bizler yine sahadayız. İnşallah bu korona virüs kısa süre içerisinde biter ise herkes eski günlerine geri döner, bu nedene Kilislilere diyorum ki ‘Evde kalın’, inşallah mutlu ve huzurlu günler yeniden gelecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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