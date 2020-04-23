Köylerde 23 nisan etkinliği

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kilis’in Polateli ilçesinde bir dizi etkinlik yapıldı.

Polateli Kaymakamlığı, Kızılay Kan Merkezi ile Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle ilçeye bağlı Yeni Yapan, Yılanca, Karapınar ile Ürünlü köylerinde , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara balon, Türk bayrağı rüzgargülü, çikolata dağıtıldı. Çocuklar ile marşlar eşliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ve yetkililer katıldı.

Öte yandan Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri Şenlikçi köyünde 8 sınıf öğrencisi Adem Doğan’ın doğum günü olması nedeniyle sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

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