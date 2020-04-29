Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından kent genelinde dezenfekte çalışmaları gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde sürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının girmesiyle birlikte dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Ekipler, vatandaşların yoğunlukta kullandığı alanlar, banka ATM’leri başta olmak üzere kent merkezinde belirli bir plan çerçevesinde dezenfekte işlemlerine gece gündüz demeden sürdürüyor. Kilis’te kamu kurum ve kuruluşların da dezenfekte işlemlerin devam ettiği bildirildi.
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