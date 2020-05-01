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Yabani güvercinlerin yağmur banyosu

İHA

Kilis'te evlerin çatılarına tüneyen ve yağmur altında adeta banyo yapan güvercinlerin o anları görüntülendi.

Yabani güvercinlerin yağmur banyosu

Kilis’te evlerin çatılarına tüneyen ve yağmur altında adeta banyo yapan güvercinlerin o anları görüntülendi.
Kilis’te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle bir iş yerinin çatısında bulunan yabani güvercinler, şimşekler ve sağanak yağmura rağmen korunaklı yerlere gitmek yerine sağanak yağmur altında ıslanmayı tercih etti. Kanatlarını açarak yağmur altında adeta banyo yapan güvercinler kameraya yansıdı. Kuşlar, yağmur dindikten sonra çatıdan ayrıldı.

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