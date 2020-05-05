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Kilis doğal karantinadan kurtuldu

İHA

Gaziantep ve Hatay'a komşu olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis, Hatay'a giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte doğal karantinadan çıktı.

Kilis doğal karantinadan kurtuldu

Gaziantep ve Hatay’a komşu olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis, Hatay’a giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte doğal karantinadan çıktı.
Hatay’a giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla, Kilis'in doğal karantinası son buldu. Kilis şehirler arası otogarında Hatay ve ilçelerine yolcu taşıyan firmalar ise seferlere henüz başlamadı. Firma yetkilisi, yolcu olmadığı için seferlere başlamadıklarını, Cuma günü seferlere başlamayı planladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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