Kilis doğal karantinadan kurtuldu

'Çocukluğumdan beri kalbime küpe oldu'

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Gaziantep ve Hatay’a komşu olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis, Hatay’a giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte doğal karantinadan çıktı.

Hatay’a giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla, Kilis'in doğal karantinası son buldu. Kilis şehirler arası otogarında Hatay ve ilçelerine yolcu taşıyan firmalar ise seferlere henüz başlamadı. Firma yetkilisi, yolcu olmadığı için seferlere başlamadıklarını, Cuma günü seferlere başlamayı planladıklarını ifade etti.

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